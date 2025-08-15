Сегодня должна состояться встреча Путина с Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Зачем Путин посещает Магадан?

Пока президент США Дональд Трамп уже летит на Аляску, Путин прибыл в Магадан. Там он решил осмотреть местное предприятие, производящее капсулы с рыбьим жиром.

Путин прибыл с визитом в Магадан: смотрите видео

Что известно о встрече Путина и Трампа?

  • Дональд Трамп и Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске для переговоров о войне в Украине.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.
  • Президент США сообщил, что после переговоров Владимир Зеленский будет первым человеком, которому он позвонит.