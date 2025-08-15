Сегодня должна состояться встреча Путина с Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Трамп заявил, что планирует обсуждать с Путиным вопрос территорий
Зачем Путин посещает Магадан?
Пока президент США Дональд Трамп уже летит на Аляску, Путин прибыл в Магадан. Там он решил осмотреть местное предприятие, производящее капсулы с рыбьим жиром.
Путин прибыл с визитом в Магадан: смотрите видео
Что известно о встрече Путина и Трампа?
- Дональд Трамп и Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске для переговоров о войне в Украине.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.
- Президент США сообщил, что после переговоров Владимир Зеленский будет первым человеком, которому он позвонит.