Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа, которое он сделал во время общения с прессой на борту своего самолета по дороге на Аляску.

Что сказал Трамп о территориальном вопросе?

Трамп отметил, что решение по территориальному вопросу должен принять Киев.

Обмен территориями обсуждается, но я должен позволить Украине принять это решение,

– сказал он.

При этом Трамп отметил, что не будет вести переговоры от имени Украины.

"Я не собираюсь вести переговоры от имени Киева, я здесь, чтобы посадить всех за стол", – добавил американский президент.

Он считает, что из встречи на Аляске "что-то получится". В то же время снова пригрозил России санкциями, если она не прекратит войну против Украины.



К слову, на днях Трамп отмечал, если встреча с Путиным будет плохая, то она быстро закончится.