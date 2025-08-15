Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу висловив думку, що Путін буде затягувати час і пропонувати речі, які буцімто будуть пов'язані з можливістю завершенням війни, але при цьому прямих зобов'язань він не даватиме, всіляко уникатиме загального перемир'я.

Зустріч на Алясці: що може озвучити Путін?

Очільник Кремля, на думку політолога, просуватиме одну ключову ідею. З його слів, Путін казатиме, що він буцімто не проти загального припинення вогню і тільки після нього можна буде обговорювати питання, пов'язані з обміном територій. Однак при цьому він наголошуватиме, що це потребує серйозної підготовки, яка займе певний час: декілька тижнів, місяць.

Поки буде готуватись загальне перемир'я російський диктатор, зі слів політолога, може запропонувати запровадити часткове, наприклад, у повітрі та на морі. Рейтерович також не виключає, що він буде озвучувати Трампу декілька російських наративів. Наприклад, про те, що він хоч завтра погодився б на припинення вогню, але ж є Україна, де типу Зеленський не контролює націоналістичні батальйони.

Росіяни полюбляють використовувати таку риторику. Тим більше, що в них зараз дуже підгорає, бо в район (біля Добропілля – 24 Канал), про який вони розповідали, що начебто здійснили там прорив, декілька днів тому зайшов "Азов" і почало багато з'являтися відео з російськими полоненими й загиблими, якими там все усіяно,

– озвучив політолог.

Рейтерович вважає, що Путін почне розповідати й про те, що Зеленський буцімто нелегітимний, що в Україні треба провести вибори. Буде говорити, що раніше Мединський пропонував українській делегації на окремих ділянках фронту створити групи, які займатимуться цим процесом.

Політолог переконаний, що Трамп може у відповідь озвучити Путіну лише один вираз, який розіб'є всю його піраміду наративів, а саме: "Якщо ти можеш дати наказ і Зеленський може дати наказ, щоб було перемир'я у повітрі та на морі, то те саме стосується і перемир'я на землі". Рейтерович зазначив, що на суші впровадити це буде складніше, але принцип однаковий.

Все залежить від того, наскільки Трамп готовий буде слухати все те, що Путін намагатиметься йому влити у вухо,

– підсумував політолог.

Нагадаємо, що напередодні зустрічі з Путіним лідер США провів розмову з лідерами Європи й погодив з ними "червоні лінії". Передбачається, що він не порушуватиме питання обміну територіями, а говоритиме з Путіним тільки про припинення обстрілів.