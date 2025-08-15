Накануне в Кремле заявляли, что саммит Путина и Трампа начнется с встречи политиков наедине в присутствии переводчиков, а затем продолжится за рабочим завтраком, передает 24 Канал.

Смотрите также Через полгода будет определена судьба Путина, – экс-глава Службы внешней разведки

Что известно о формате встречи Трампа и Путина?

Впрочем, за час до начала саммита Белый дом объявил об изменении переговоров с Россией. Там отметили, что они состоятся в формате три на три, американскую сторону будут представлять президент Трамп, госсекретарь Рубио и спецпредставитель Уиткофф.

Ожидается, что на встрече будут переводчики.

В то же время, на двустороннем рабочем ланче будут присутствовать государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, руководитель аппарата Сюзи Уайлс и Стив Уиткофф.

Напомним, что обоих лидеров сопровождает делегация из нескольких человек. В частности, в Аляску прибыл главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Алексус Гринкевич. Отмечается, что он будет давать Трампу военные консультации перед встречей с Путиным.

Еще находясь в пути на Аляску на борту самолета Дональд Трамп заявил, что огорчится, если ему не удастся добиться полного прекращения огня в Украине в результате саммита 15 августа.