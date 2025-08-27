Однак ракети ERAM – це досить ефективна зброя. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу пояснив її особливості.

До теми Україна може отримати тисячі ракет ERAM від США: що про них відомо

Ефективність ракет ERAM

Дмитро Жмайло зазначив, що ракета ERAM належить до класу "повітря – поверхня" та здатна уражати важливі цілі. Мовиться про радіолокаційні станції, системи ППО, морські цілі. Також існують окремі модифікації цієї ракети. Зокрема, їх встановлюють на кораблі, коли з корпусу відбувається відстріл цієї ракети, а далі здійснюється наведення на ціль.

Ракети ERAM – це досить ефективна зброя. Сума пакета – 850 мільйонів доларів. Ми можемо розраховувати на 3 350 таких ракет. Вони використовуються винищувачами та F-16. Вони можуть використовуватися і нашим радянським льотним парком. Зокрема, літаками МіГ-29 та Су-27,

– сказав він.

Дальність цієї ракети складає 450 – 460 кілометрів. Швидкість – приблизно 700 кілометрів за годину. Найголовніше у ній – це навігація. Вона більш стійка до так званих класичних засобів радіоелектронної боротьби.

Сподіваємося, що ця зброя у найкоротші терміни надійде до України. Буде потрібен час для її адаптації. Це приблизна дальність Storm Shadow, SCALP та Taurus, якого ми ніяк не можемо дочекатися. Найголовніше, щоб із передачею цієї зброї Вашингтон не наклав якісь нові політичні обмеження щодо їхнього застосування,

– додав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Ракети ERAM для України: що відомо?