Такое заявление во время интервью сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Какую помощь может оказать Чехия

По мнению чешского министра, инициатива по закупке боеприпасов при поддержке союзников стала “переломным моментом” в войне. Он отметил, что после этого произошло значительное улучшение соотношения огневой мощи на фронте.

По его словам, на момент начала полномасштабной войны украинская армия имела только один снаряд на каждые десять российских, но впоследствии соотношение изменилось на 1:2. Сейчас Украина пытается сдержать наступление России.

Bloomberg констатирует, что линия фронта простирается более чем на 1 тысячу километров, протяженностью от Донецкой области до южного побережья Днепра. Поэтому, соответствующая помощь со стороны союзников, как считает Липавский, будет иметь значение.

Поставки артиллерии, вероятно, будут иметь более важное значение, поскольку поддержка США уменьшается, а амбиции президента Дональда Трампа о прекращении конфликта пока угасают,

– говорится в материале.

Чехия заявила, что в 2025 году планируется поставить 1,8 миллиона снарядов благодаря финансированию со стороны 11 стран. Впрочем, планы по продлению программы могут зависеть от результатов парламентских выборов, запланированных на 3 – 4 октября.

К слову, ранее Ян Липавский заявил, что расширение НАТО отвечает интересам безопасности России, отвечая на заявление спецпредставителя Кита Келлога о том, что вступление Украины в Альянс не является на повестке дня.