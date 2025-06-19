Таку заяву під час інтерв'ю зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Bloomberg.

Дивіться також Без належної підтримки від США: як Україна може ефективно протидіяти російським обстрілам

Яку допомогу може надати Чехія

На думку чеського міністра, ініціатива із закупівлі боєприпасів за підтримки союзників стала “переламним моментом” у війні. Він зазначив, що після цього відбулося значне покращення співвідношення вогневої потужності на фронті.

За його словами, на момент початку повномасштабної війни українська армія мала лише один снаряд на кожні десять російських, але згодом співвідношення змінилося на 1:2. Наразі Україна намагається стримати наступ Росії.

Bloomberg констатує, що лінія фронту простягається більш як на 1 тисячу кілометрів, протяжністю від Донецької області до південного узбережжя Дніпра. Тому, відповідна допомога з боку союзників, як вважає Ліпавський, матиме значення.

Поставки артилерії, ймовірно, матимуть більш важливе значення, оскільки підтримка США зменшується, а амбіції президента Дональда Трампа щодо припинення конфлікту поки що згасають,

– ідеться у матеріалі.

Чехія заявила, що у 2025 році планується поставити 1,8 мільйона снарядів завдяки фінансуванню з боку 11 країн. Утім, плани щодо продовження програми можуть залежати від результатів парламентських виборів, запланованих на 3 – 4 жовтня.

До слова, раніше Ян Ліпавський заявив, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, відповідаючи на заяву спецпредставника Кіта Келлога про те, шо вступ України до Альянсу не є на порядку денному.