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Ліпавський відповів Келлогу

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на заяву Келлога. У соцмережі "Х" він написав, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, а не навпаки.

Розширення НАТО відповідає інтересам російської безпеки. Там, де Росія межує з країнами НАТО, немає війни. В інших місцях – є,

– нагадав політик.

Нагадаємо, що 11 березня Україна прийняла пропозицію США щодо повного припинення вогню. Росія натомість висунула низку умов. Серед них були зупинка військової допомоги Києву та "нерозширення НАТО" на схід.

До слова, Дональд Трамп прокоментував нарощування російських військ біля кордонів Фінляндії та Норвегії. Він заявив, що його це не турбує. Президент США впевнений у безпеці цих країн.