Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив у розмові з 24 Каналом, чи достатньо Україні такої кількості боєприпасів, щоб здійснювати наступальні дії. Він пояснив, які ще сили та засоби потрібні українським силам для ведення активних дій на фронті.
До теми На 825 мільйонів: США схвалили можливий продаж Україні 3350 ракет ERAM та додаткового обладнання
Яка кількість снарядів допоможе Україні забезпечити виконання оборонних завдань?
"1,8 мільйона снарядів – це достатній мінімум кількості для того, щоб утримати фронт в оборонній позиції. Однак для наступальної позиції цього не достатньо", – наголосив військовий експерт.
Для того, щоб здійснювати наступальні дії, українській армій потрібно збільшити цю кількість у три рази – до 6 мільйонів боєприпасів.
Якщо чеська ініціатива буде масштабована по роках і ми будемо отримувати щонайменше 2 мільйони снарядів, це буде стовідсотковою гарантією, що ми утримаємо фронт від будь-якого тиску росіян,
– пояснив полковник ЗСУ в запасі.
До того ж українським силам потрібні інші засоби ураження – ракети, безпілотники, авіаційні бомби. Це той мінімум, який, за його словами, нам необхідний і який рятує нас вже другий рік.
Зверніть увагу! Генератором ініціативи виступив генерал НАТО Петр Павел, який є президентом Чехії. Він об'єднав достатню кількість країн, які забезпечують її фінансування. Чехія ж закупає зброю на зовнішніх ринках, виготовляє і також відновлює, а потім постачає його Україні.
"Ця кількість боєприпасів дає практично стовідсоткову гарантію забезпечення оборонних завдань. А якщо буде достатня кількість особового складу, тоді за наявності майже 2 мільйонів снарядів українські сили зможуть зупинити російський наступ", – підкреслив Роман Світан.
Водночас планувати українські наступальні операції потрібно саме за наявності далекобійних засобів ураження, авіаційних компонентів, ракет. Партнери України підтверджують передачу нам деяких дальніх засобів ураження, і найближчим часом, як наголосив військовий експерт, ми їх побачимо.
Чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів Україні: що відомо
- Президент Чехії Петр Павел 17 лютого 2024 року на Мюнхенській конференції з безпеки оголосив про можливість надання Україні близько 800 тисяч артилерійських снарядів. Проте ця ініціатива потребувала фінансового залучення інших країн. Вже на початку березня потрібна сума була знайдена, а до чеської ініціативи згодом доєдналися 20 країн.
- Вже у травні прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що країна зібрала 1,6 мільярда євро для закупівлі зброї для України. В червні були поставлені перші десятки 155-міліметрових боєприпасів. Загалом у 2024 році Україна отримала 1,5 мільйона снарядів великого калібру.
- Також міністр оборони Чехії Ян Ліпавський у 2025 році заявив, що Чехія готова продовжити свою ініціативу. За його словами, завдяки постачанню снарядів Україні, вдалося вп'ятеро зменшити перевагу артилерії Росії. Зокрема це дозволило утримати українську лінію фронту.