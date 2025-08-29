Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив у розмові з 24 Каналом, чи достатньо Україні такої кількості боєприпасів, щоб здійснювати наступальні дії. Він пояснив, які ще сили та засоби потрібні українським силам для ведення активних дій на фронті.

Яка кількість снарядів допоможе Україні забезпечити виконання оборонних завдань?

"1,8 мільйона снарядів – це достатній мінімум кількості для того, щоб утримати фронт в оборонній позиції. Однак для наступальної позиції цього не достатньо", – наголосив військовий експерт.

Для того, щоб здійснювати наступальні дії, українській армій потрібно збільшити цю кількість у три рази – до 6 мільйонів боєприпасів.

Якщо чеська ініціатива буде масштабована по роках і ми будемо отримувати щонайменше 2 мільйони снарядів, це буде стовідсотковою гарантією, що ми утримаємо фронт від будь-якого тиску росіян,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

До того ж українським силам потрібні інші засоби ураження – ракети, безпілотники, авіаційні бомби. Це той мінімум, який, за його словами, нам необхідний і який рятує нас вже другий рік.

Зверніть увагу! Генератором ініціативи виступив генерал НАТО Петр Павел, який є президентом Чехії. Він об'єднав достатню кількість країн, які забезпечують її фінансування. Чехія ж закупає зброю на зовнішніх ринках, виготовляє і також відновлює, а потім постачає його Україні.

"Ця кількість боєприпасів дає практично стовідсоткову гарантію забезпечення оборонних завдань. А якщо буде достатня кількість особового складу, тоді за наявності майже 2 мільйонів снарядів українські сили зможуть зупинити російський наступ", – підкреслив Роман Світан.

Водночас планувати українські наступальні операції потрібно саме за наявності далекобійних засобів ураження, авіаційних компонентів, ракет. Партнери України підтверджують передачу нам деяких дальніх засобів ураження, і найближчим часом, як наголосив військовий експерт, ми їх побачимо.

Чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів Україні: що відомо