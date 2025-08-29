Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеканал "Мы – Украина".
Что сказал Зеленский на месте ракетной атаки в Дарницком районе?
Владимир Зеленский оценил разрушения, которые нанесла Россия в Дарницком районе Киева. На месте он пообщался с пострадавшими украинцами и пообещал, что государство предоставит компенсации за жилье. Ведь, по его словам, гражданские люди не виноваты в этом ударе, а только враг должен отвечать за свои действия.
В этом 100% виноват наш враг – Россия,
– отметил Зеленский.
Жителям разрушенного дома предоставят временное жилье и денежное обеспечение на съем квартир на первое время.
"У государства есть программа, которая предоставляет всем людям, которые потеряли свое жилье, вы получите соответствующую компенсацию", – заявил президент.
На месте циничного ракетного обстрела Владимир Зеленский почтил память погибших жителей. В память о каждом из 25 убитых президент возложил цветы возле разрушенного дома. Известно, что среди них были четыре ребенка, самой маленькой жертве было всего 2 года.
Что известно об обстреле Киева 28 августа?
В ночь на 28 августа российская армия ударила ракетами и дронами по жилым кварталам Киева. Под атакой были Деснянский, Дарницкий, Соломенский, Шевченковский, Оболонский и Днепровский районы. Основной удар разрушил многоэтажку. Там около 30 часов продолжалась поисково-спасательная операция, из-под завалов доставали людей. К сожалению, 25 из них спасти не удалось. 53 жителя получили травмы.
Владимир Зеленский отметил, что всем пострадавшим киевлянам оказали необходимую помощь. Президент поблагодарил спасателей, полицейским, врачам и медсестрам, всем коммунальным и экстренным службам. Он добавил, что Россия должна отвечать за убийства и террор гражданских, а мир должен реагировать на эту агрессию соответственно.
Из-за последствий российской атаки спасатели работали на 23 локациях в 8 районах Киева.
По словам начальника управления коммуникации Юрия Игната, 28 августа российская армия осуществила массированную атаку на Украину, похожую на атаку 21 августа, но без использования "Калибров".