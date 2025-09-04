Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа отметил в эфире 24 Канала, что в свое время Виктор Орбан блокировал выделение средств от ЕС. Во время голосования тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц попросил его выйти, после этого решение приняли.
Почему Венгрия выступает против Украины?
Вопрос о выделении 6 миллиардов висит в воздухе уже очень давно. Конечно, главная причина в том, что венгерская власть находится под влиянием Кремля. Фактически Венгрией сейчас управляют из российского посольства в Будапеште.
Венгрия не хочет выделять деньги из-за тотальной зависимости от Москвы. Орбан сделает то, что ему скажут в Кремле,
– подчеркнул Тибор Томпа.
Он привел пример стран Балтии, Чехию, которые когда-то полностью зависели от российской нефти. Впрочем они смогли избавиться от этой зависимости. Например, сейчас в Чехии цена нефти даже дешевле, чем в Венгрии, которая продолжает связи с Россией.
Какая позиция венгерских властей относительно войны?
- Виктор Орбан известен своими скандальными высказываниями об Украине. Он неоднократно оправдывал российскую агрессию и обвинял украинскую власть. Например, Венгрия не присоединилась к совместному заявлению ЕС, в котором осуждали Россию за обстрел Киева 28 августа. Тогда погибло более 20 человек.
- Глава МИД Венгрии также высказывает похожие заявления. Он призвал официальный Киев "не втягивать его страну в войну". Также сказал, что Венгрия не несет за нее ответственности, поэтому "не стоит их провоцировать".
- Кроме этого, венгерские власти продолжают блокировать наше вступление в ЕС. В Будапеште подчеркнули, что не позволят "протолкнуть Украину в Евросоюз", потому что это якобы поставит их под угрозу. Там добавили, что не хотят "украинской мафии в Будапеште".