Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа отметил в эфире 24 Канала, что в свое время Виктор Орбан блокировал выделение средств от ЕС. Во время голосования тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц попросил его выйти, после этого решение приняли.

Почему Венгрия выступает против Украины?

Вопрос о выделении 6 миллиардов висит в воздухе уже очень давно. Конечно, главная причина в том, что венгерская власть находится под влиянием Кремля. Фактически Венгрией сейчас управляют из российского посольства в Будапеште.

Венгрия не хочет выделять деньги из-за тотальной зависимости от Москвы. Орбан сделает то, что ему скажут в Кремле,

– подчеркнул Тибор Томпа.

Он привел пример стран Балтии, Чехию, которые когда-то полностью зависели от российской нефти. Впрочем они смогли избавиться от этой зависимости. Например, сейчас в Чехии цена нефти даже дешевле, чем в Венгрии, которая продолжает связи с Россией.

Какая позиция венгерских властей относительно войны?