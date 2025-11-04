Какое предложение приготовила Венгрия?

По информации из правительственных источников, Орбан готовится предложить Трампу масштабную энергетическую сделку, передает 24 Канал со ссылкой на издание Index.

В своем предложении Вашингтону Будапешт будет просить признать, что по историческим, географическим и техническим причинам Венгрия в ближайшее время не может отказаться от российских нефти и газа.

Однако страна готова углубить сотрудничество с США в сфере ядерной энергетики, в частности относительно малых модульных реакторов, хранения топлива и отработанных элементов.

Источники добавляют, что за кулисами также готовится не только энергетическая, но и геополитическая сделка между США и Венгрией.

Венгерское правительство пытается балансировать между сохранением российских энергоресурсов и укреплением партнерства с Вашингтоном,

– отмечает издание.

Заметим, что ранее в интервью Орбан заявил, что попытается убедить Трампа предоставить Венгрии послабления по американским санкциям против российской нефти. А в венгерском правительстве уточнили, что лидеры во время встречи подпишут соглашения в сфере энергетики и обороны, пишет Bloomberg.

Важно! Встреча Орбана и Трампа запланирована на 7 ноября.

Почему соглашение важно для Венгрии и США?

По данным информированных чиновников, венгерское и американское правительства в течение последних недель активно готовят серьезную энергетическую сделку.

Для Венгрии определяющими остаются два момента:

обеспечить энергетическую безопасность и конкурентоспособность, в том числе за счет российских энергоресурсов;

углубить экономические отношения с США.

В то же время США ищут новые рынки сбыта, чтобы расширить экспорт своих энергоресурсов, прежде всего в сфере атомной энергетики и сжиженного газа (СПГ).

Стоит отметить, что пространство для действий США в нефтяном секторе региона ограничено, зато атомная энергетика и природный газ точно будут в повестке дня переговоров,

– отмечает издание.

Вместе с тем Вашингтон стремится как можно быстрее завершить войну между Россией и Украиной, и американские санкции против российской нефти, которых стремится избежать Венгрия, имеют важное значение в этом контексте.

Стоит знать! Трамп ранее говорил, что Орбан просил об исключении из санкций на российскую нефть, но ему якобы отказали.

