Чому Трамп захищає тарифи?
Він заявив, що широкі імпортні тарифи США допомагають залучати інвестиції та відроджувати галузі, які давно занепадають, зокрема, автомобілебудування та виробництво мікросхем, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Знаєте, що відбувається – через тарифи всі автомобільні компанії повертаються,
– зауважив Трамп.
За словами президента, США також отримали 18 трильйонів доларів надходжень через запровадження нових тарифів на імпорт. Йдеться, очевидно, про мільярд інвестиції, які зобов'язалися зробити країни, аби отримати митні послаблення від Вашингтона.
Водночас американський президент допускає, що може знизити деякі тарифні ставки.
На деякі – так, а на деякі я тарифи підвищу.
При цьому глава Білого дому додав, що нещодавні знищення мит на деякі продукти харчування, які він схвалив через обурення американців ростом цін, були "дуже невеликими винятками", а не великою справою.
Як зросли ціни США через тарифи?
Після запровадження Трампом нових мит у США почали рости ціни на споживчі товари, які імпортуються з-за кордону, пише Financial Times.
У жовтні, за даними Бюро статистики праці, стрімко подорожчали:
- аудіообладнання – на 14%;
- інструменти, обладнання та витратні матеріали – на 5%.
З квітня 2025 року роздрібні торговці підвищили ціни на 11 з 29 товарів, серед яких є футболки та взуття. Зросли ціни на товари "жорсткої лінійки", тобто велосипеди та посудомийні машини, спортивні товари,
– зазначає видання.
Через підвищення тарифів на сталь підскочили ціни на жерстяні банки для харчових продуктів.
Варто знати! Ба більше, роздрібні ціни на каву у США у вересні зросли на 40% у річному розрахунку. Після цього Трампу довелося скасувати 40% мита на імпорт сільськогосподарської продукції з Бразилії, яка є провідним експортером кави.
Які інвестиції залучили США?
Адміністрація США активно використовує торгівельні угоди як механізм для залучення багатомільярдних інвестицій в американську економіку. У рамках такої стратегії Південна Корея зобов'язалася інвестувати у США 350 мільярдів доларів: 200 мільярдів у грошовій формі траншами і ще 150 мільярдів – на відновлення американської суднобудівної галузі.
Окрім того, у вересні США офіційно оформили торгівельну угоду з Японією, погодившись знизити мита на імпорт автомобілів та інших товарів в обмін на інвестиції у розмірі 550 мільярдів доларів.
Також Сполучені Штати досягли домовленості з Узбекистаном, за якою ця країна зобов'язалася протягом наступних трьох років вкласти в американську економіку близько 35 мільярдів доларів. Загальний обсяг інвестицій від Узбекистану протягом 10 років може перевищити 100 мільярдів доларів.