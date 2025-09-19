Водночас Києву МВС Німеччини передасть вантажну техніку для міських служб. Про це Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує 24 Канал. Відповідна заява з'явилась після особистої зустрічі мера Києва з федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Александером Добріндтом.

Читайте також У Кличка анонсували подальші роботи на Подільському мостопереході: що планують зробити

"Я вдячний Александеру, який під час нашої зустрічі ухвалив рішення про те, що МВС Німеччини виділить 2 мільйони євро і закупить дрони для Сил оборони і безпеки України. А Києву невдовзі передасть вантажну техніку для міських служб. Александер Добріндт підкреслив, що Німеччина не припинить підтримку України", – написав Віталій Кличко.

Також мер Києва обговорив із міністром внутрішніх справ Німеччини важливість закінчення війни Росії в Україні. Зокрема, Віталій Кличко наголосив, що стоїть питання про безпеку в усій Європі, адже агресивні плани Путіна щодо інших країн не змінились. Саме тому необхідно нарощувати військову допомогу Україні, і зволікати у цьому питанні не можна.

Масштабна війна є реальністю. Європейці повинні нарешті зрозуміти, що часу для подальших розмов немає. Повинні бути конкретні дії. Головним в цьому плані є радикальне нарощування військової допомоги Україні. Саме на українському фронті вирішується майбутнє Європи, її безпека та стабільність,

– зазначив Віталій Кличко.

Зустріч мера Києва з міністром внутрішніх справ Німеччини / Фото Віталія Кличка

Що відомо про поїздку Кличка в Німеччину?

18 вересня мер Києва мав офіційну зустріч з мером Берліна Каєм Вагнером. З ним Віталій Кличко обговорив організацію міжнародного інвестиційного форуму "Берлінська платформа", в рамках якого відбудеться збір коштів на відновлення Києва та інших українських міст.

Форум відбудеться 12 листопада 2025 року у Берліні. Відомо, що захід відвідають мери європейських міст, а також представники великого бізнесу і фінансових інституцій.