Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, пише 24 Канал.

Що відомо про це?

Подільський мостовий перехід має стратегічне значення для подальшої організації транспортної мобільності міста. Наступним етапом стане будівництво з’їзду на Поділ. Це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування містом більш комфортним. Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці,

– мовиться в повідомленні.

В Департаменті транспортної інфраструктури КМДА також детально розповіли про перший етап будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро.

Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". Лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська",

– повідомили в КМДА.

Частина підготовчих робіт вже виконана. Після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину, зазначили у столичній мерії.

Як відомо, 23 серпня було повністю відкрито рух по Подільському мостовому переходу та по обох частинах новозбудованого тунелю.

Раніше мер Києва Віталій Кличко на полях Ukrainian Recovery Conference обговорив реалізацію стратегічного проєкту будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Терезою Червінською. За словами Кличка, ЄІБ висловив зацікавленість у цьому проєкті.

