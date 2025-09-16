Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого цитують росЗМІ.
Дивіться також Чому Білорусь налагоджує дедалі тісніші зв'язки з Росією: аналіз Bloomberg
Що сказав Лукашенко про потрапляння дронів на територію НАТО?
Олександр Лукашенко заперечує інформацію, що Білорусь винна в падінні дронів на території Польщі та тих, які залітають до Литви. За його словами, ці дрони не пов'язані з Мінськом.
Все, що залітає до Польщі, Литви – ми не маємо до цього жодного відношення. Ми спокійно реагуємо за відповідними лініями
– сказав президент Білорусі.
Лукашенко додав, що його війська знищили половину безпілотників, які рухалися в бік країн НАТО через Білорусь. Мінськ навіть не визначав, чиї вони, а просто збивали. На це країна нібито "витратила величезні кошти". За словами білоруського лідера, Польща знала про рух дронів та підтримувала їхнє збиття. Лукашенко вважає, що попри це країни НАТО все одно "паскудять".
Що відомо про падіння й рух дронів територією НАТО?
- 10 вересня в небі над Польщею було зафіксовано понад 20 безпілотників, які польська влада назвала російськими. Кілька БпЛА залетіли зокрема з території Білорусі.
- 16 вересня польський прем'єр Дональд Туск повідомив, що над двома урядовими будівлями у Варшаві збили безпілотник. Внаслідок цієї події затримали двох людей, один з яких був громадянином Білорусі, а інший – України, їхні мотиви невідомі.
- У липні безпілотники, що рухалися з боку Білорусі, нагадують російські, двічі знаходили на території Литви. Нещодавно через небезпеку застосування ворожих БпЛА в країні знову підіймали літаки для моніторингу ситуації.