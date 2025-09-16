Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого цитують росЗМІ.

Дивіться також Чому Білорусь налагоджує дедалі тісніші зв'язки з Росією: аналіз Bloomberg

Що сказав Лукашенко про потрапляння дронів на територію НАТО?

Олександр Лукашенко заперечує інформацію, що Білорусь винна в падінні дронів на території Польщі та тих, які залітають до Литви. За його словами, ці дрони не пов'язані з Мінськом.

Все, що залітає до Польщі, Литви – ми не маємо до цього жодного відношення. Ми спокійно реагуємо за відповідними лініями

– сказав президент Білорусі.

Лукашенко додав, що його війська знищили половину безпілотників, які рухалися в бік країн НАТО через Білорусь. Мінськ навіть не визначав, чиї вони, а просто збивали. На це країна нібито "витратила величезні кошти". За словами білоруського лідера, Польща знала про рух дронів та підтримувала їхнє збиття. Лукашенко вважає, що попри це країни НАТО все одно "паскудять".

Що відомо про падіння й рух дронів територією НАТО?