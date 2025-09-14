Про це пише 24 Канал з. посиланням на Delfi.
Дивіться також НАТО почало відпрацьовувати стрімке перекидання військ та техніки до Литви
Яка країна підняла авіацію через активність російських літаків?
У неділю, 14 вересня, Збройні сили Литви підняли в повітря винищувачі НАТО. Усе через те, що російська авіація була активною та порушувала правила польотів. Повідомляється, що литовська авіація підіймалася в повітря двічі.
Вони підіймалися для спостереження і супроводу російських літаків, які порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони,
– пояснили в Литві свої дії.
Військові зафіксували, що літаки Росії рухалися з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами та не мали планів польоту. Контроль за діями росіян здійснювали саме винищувачі, які є на озброєнні в Литви.
Зазначимо! У Білорусі з 12 до 16 вересня тривають планові військові навчання з Росією "Захід-2025". Під час них російська армія провела тренування з ураження "Кинджалами" умовного противника. У небо для цього підняли літак МіГ-31, польот якого тривав близько чотирьох годин над нейтральними водами Баренцевого моря.
Що відомо про дії НАТО на противагу навчанням "Захід-2025"?
У НАТО розпочалося своє навчання під назвою Grand Eagle 2025. Понад 8 тисяч військовослужбовців, 40 кораблів, 30 літаків та понад 1,8 тисячі одиниць техніки з 14 країн залучили для відпрацювання швидкого розгортання військ у Литві.
Також в Альянсі проводиться операція "Східний вартовий", що покликана зміцнити оборону східного флангу Європи. Участь у ній беруть Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина.
Операція стартувала після того, як понад 10 російських дронів залетів на територію Польщі в ніч проти 10 вересня.
13 вересня у Польщі підіймали авіацію через загрозу російських дронів. Сигнали радіолокаційних систем могли подаватися через збій, адже порушення повітряного простору не підтвердилося. Однак країна мала невідкладно зреагувати на будь-які ознаки нападу.