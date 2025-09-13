Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Об'єднаного командування сил НАТО в Нідерландах у соцмережі Х.
До теми Путін знав, що НАТО ніяк не відреагує на вторгнення дронів в Польщу, – оглядач The Telegraph
Як НАТО проводить навчання Grand Eagle 2025?
В Об'єднаному командуванні сил НАТО в Нідерландах офіційно повідомили, що стартували навчання Grand Eagle 2025, що перекладається, як "Великий орел".
У межах масштабніших маневрів Quadriga 2025 сили НАТО відпрацьовують швидке перекидання військ і техніки в Литву – швидко, впевнено і скоординовано,
– йдеться у дописі.
У публікації точних термінів проведення маневрів не наводять.
Карта військових навчань Grand Eagle 2025 / Фото Об'єднаного командування сил НАТО в Нідерландах
Варто зазначити, що маневри Grand Eagle 2025 є частиною масштабніших навчань Quadriga 2025, які проходять з 18 серпня по 30 вересня на території Німеччини, Литви, Фінляндії та на Балтійському морі.
У них залучено понад 8 тисяч військовослужбовців із 14 країн, 40 кораблів, 30 літаків та понад 1,8 тисячі одиниць техніки.
Довідково! Назву операції Quadriga взяли від слова квадрига, що означає – антична колісниця з чотирма кіньми, яка була символом перемоги, тріумфу та божественної влади. Квадригу можна побачити на скульптурах, арках та інших спорудах, що нагадують про давні часи.
Які ще операції проводить НАТО і чому саме зараз?
НАТО також розпочало операцію "Східний вартовий" для зміцнення оборони східного флангу Європи, туди долучилися Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина. Це сталося після того, як десяток російських дронів залетів на територію Польщі вночі 10 вересня.
Примітно, що у цей час відбуваються спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025". Ці дії відбуватимуться з 12 по 16 вересня, залучать 30 тисяч військових, а також проходитимуть на полігонах Білорусі, Росії та в акваторіях Балтійського і Баренцевого морів.
Цікаво, що Польща на тлі цього навіть закрила кордон із Білоруссю, натягнувши там колючий дріт та встановивши загороджувальні щити. Також закривають і залізничні переїзди.