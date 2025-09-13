Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Об'єднаного командування сил НАТО в Нідерландах у соцмережі Х.

Як НАТО проводить навчання Grand Eagle 2025?

В Об'єднаному командуванні сил НАТО в Нідерландах офіційно повідомили, що стартували навчання Grand Eagle 2025, що перекладається, як "Великий орел".

У межах масштабніших маневрів Quadriga 2025 сили НАТО відпрацьовують швидке перекидання військ і техніки в Литву – швидко, впевнено і скоординовано,

– йдеться у дописі.

У публікації точних термінів проведення маневрів не наводять.



Карта військових навчань Grand Eagle 2025 / Фото Об'єднаного командування сил НАТО в Нідерландах

Варто зазначити, що маневри Grand Eagle 2025 є частиною масштабніших навчань Quadriga 2025, які проходять з 18 серпня по 30 вересня на території Німеччини, Литви, Фінляндії та на Балтійському морі.

У них залучено понад 8 тисяч військовослужбовців із 14 країн, 40 кораблів, 30 літаків та понад 1,8 тисячі одиниць техніки.

Довідково! Назву операції Quadriga взяли від слова квадрига, що означає – антична колісниця з чотирма кіньми, яка була символом перемоги, тріумфу та божественної влади. Квадригу можна побачити на скульптурах, арках та інших спорудах, що нагадують про давні часи.

Які ще операції проводить НАТО і чому саме зараз?