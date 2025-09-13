Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Объединенного командования сил НАТО в Нидерландах в соцсети Х.
Как НАТО проводит учения Grand Eagle 2025?
В Объединенном командовании сил НАТО в Нидерландах официально сообщили, что стартовали учения Grand Eagle 2025, что переводится, как "Большой орел".
В рамках более масштабных маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву – быстро, уверенно и скоординировано,
– говорится в заметке.
В публикации точных сроков проведения маневров не приводят.
Карта военных учений Grand Eagle 2025 / Фото Объединенного командования сил НАТО в Нидерландах
Стоит отметить, что маневры Grand Eagle 2025 являются частью более масштабных учений Quadriga 2025, которые проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море.
В них привлечено более 8 тысяч военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тысячи единиц техники.
Справочно! Название операции Quadriga взяли от слова квадрига, что означает – античная колесница с четырьмя лошадьми, которая была символом победы, триумфа и божественной власти. Квадригу можно увидеть на скульптурах, арках и других сооружениях, напоминающих о древних временах.
Какие еще операции проводит НАТО и почему именно сейчас?
НАТО также начало операцию "Восточный страж" для укрепления обороны восточного фланга Европы, туда присоединились Дания, Франция, Великобритания и Германия. Это произошло после того, как десяток российских дронов залетел на территорию Польши ночью 10 сентября.
Примечательно, что в это время проходят совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025". Эти действия будут проходить с 12 по 16 сентября, привлекут 30 тысяч военных, а также будут проходить на полигонах Беларуси, России и в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
Интересно, что Польша на фоне этого даже закрыла границу с Беларусью, натянув там колючую проволоку и установив заградительные щиты. Также закрывают и железнодорожные переезды.