В воскресенье, 14 сентября, Вооруженные силы Литвы подняли в воздух истребители НАТО. Все из-за того, что российская авиация была активной и нарушала правила полетов. Сообщается, что литовская авиация поднималась в воздух дважды.

Они поднимались для наблюдения и сопровождения российских самолетов, которые нарушили порядок. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов,

– объяснили в Литве свои действия.

Военные зафиксировали, что самолеты России двигались с выключенными радиолокационными автоответчиками и не имели планов полета. Контроль за действиями россиян осуществляли именно истребители, которые есть на вооружении у Литвы.

Отметим! В Беларуси с 12 по 16 сентября продолжаются плановые военные учения с Россией "Запад-2025". Во время них российская армия провела тренировки по поражению "Кинжалами" условного противника. В небо для этого подняли самолет МиГ-31, полет которого длился около четырех часов над нейтральными водами Баренцева моря.

Что известно о действиях НАТО в противовес учениям "Запад-2025"?