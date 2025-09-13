Об этом сообщила российская служба "Интерфакс" со ссылкой на минобороны России, передает 24 Канал.
Что известно об испытаниях ударов "Кинжалами" по НАТО?
Россия в рамках стратегических учений "Запад-2025" привлекла истребители-перехватчики МиГ-31, вооруженные авиационным комплексом "Кинжал".
По данным российского минобороны, экипажи отработали "нанесение условного авиаудара по критически важным объектам гипотетического противника".
Все полеты самолетов воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства,
– говорится в сообщении.
Полет длился около четырех часов и происходил над нейтральными водами Баренцева моря. К отработке привлекли пару самолетов МиГ-31.
В министерстве добавили, что задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного во время "специальной военной операции".
Что известно об учениях "Запад-2025"?
В Беларуси 12 сентября начались совместные российско-белорусские военные учения, которые продлятся до 16 сентября.
В учениях принимают участие около 30 тысяч военнослужащих. Они проходят на полигонах в Беларуси, России, а также в водах Балтийского и Баренцева морей.
Польша на днях закрыла границу с Беларусью в связи с учениями и провокациями Минска. Дополнительно введено ограничение на авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью до 9 декабря.