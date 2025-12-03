Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, наголосивши, які наслідки цього експерименту ворога. Він наголосив, що у будь-якому випадку це реальна загроза, адже російський дрон з ракетою було збито.

До теми "Шахеди" тепер можуть пускати ракети: генерал армії сказав, чи може наша ППО збивати їх

Яке призначення "Шахеда" з ракетою Р-60?

Катков зазначив, що наразі йдеться про використання прототипів та випробування. Тому наразі важко дати оцінку, наскільки потенційно ефективним може бути цей засіб.

Ворог намагається створити щось схоже на винищувачі-супроводжувачі. Якщо згадати досвід Другої Світової війни, тоді летіли бомбардувальники, які супроводжувались винищувачами, що протидіяли перехоплювачам противника. Приблизно те саме намагається виконати ворог сьогодні,

– пояснив він.

Ідея росіян, імовірно, полягає у тому, щоб "Шахеди" або "Герані-2" з ракетами Р-60 відбивали атаки українських засобів боротьби зі звичайними "Шахедами". Насамперед, на його думку, йдеться про вертольоти і у перспективі – легкомоторну авіацію.

Для того щоб запалити ракету, наприклад, як R-60 або Р-73, яка має такий самий принцип наведення завдяки інфрачервоній головці самонаведення, оператору, який керує "Шахедами" за допомогою радіозв'язку у режимі онлайн, потрібно зайти у хвіст і захопити головкою самонаведення український вертоліт чи легкомоторний літак, а потім здійснити пуск. По суті це справжній повітряний бій,

– підкреслив головний редактор Defense Express.

Росіяни зараз намагаються оцінити, наскільки ефективною для них буде цей експеримент. До того ж Р-60 – стара ракета, а її запаси доволі значні. Проте її проблема у тому, що у неї головка самонаведення має доволі вузьке поле зору. Тому треба, щоб оператор "Шахеда" доволі чітко захопив ціль, керуючи його корпусом, а це може бути, за його словами, складним завданням.

До слова. Росіяни, щоб встановити ракету Р-60 "повітря - повітря" на "Шахед", використовується штатний пілон. Ракета ж комутується, як пояснили у Defense Express, із бортовою електромережею та системою управління пуском.

"Проте у будь-якому випадку загроза існує, її важко применшувати. Ворог шукає нові шляхи протидії нашим контрзаходам проти "Шахедів". Йдеться саме про далекобійні дрони-камікадзе. Подальший розвиток ситуації залежатиме від досвіду, який буде набутий росіянами", – наголосив Олег Катков.

Чи несе загрозу "Шахед" з ракетою для цивільних?

Також, як зазначив він, не варто забувати, що "Шахед" не призначений для повторного використання, тому, якщо ракета Р-60, встановлена на ньому, не буде використана, то ворог може спрямувати її будь-куди, наприклад, по будинку.

З погляду небезпеки, шкода він Р-60 значно менша, ніж від звичайного "Шахеда", тому що маса його бойової частини складає близько 50 кілограмів. Є також збільшені – 80 кілограмів. Водночас у Р-60 цей показник – 3,5 кілограмів у модернізованій версії.

Що відомо про нову версію "Шахеда" з ракетою?