Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Що змінилось на фронті?
Аналітики оновили карту бойових дій близько 00:05 22 грудня. За їхніми даними, Росія окупувала один населений пункт та просунулась поблизу ще чотирьох на Донеччині.
За даними ресурсу, йдеться про захоплення ворогом Званівки. Також росіяни просунулись поблизу Свято-Покровського.
Крім того, ворог просунувся поблизу Свято-Покровського та Пазена на Донеччині. Також зафіксовані зміни у районі Оріхово-Василівки та Федорівки.
Ситуація на фронті: останні новини
За даними ISW, українські військові контратакували на кількох напрямках, зокрема біля Куп'янська та Покровська. Водночас аналітики стверджують, що останніми днями просування Росії не фіксували.
Також окупанти намагалися прорвати оборону на Сумщині. Бої точились у районі селища Грабовське.
Президент Зеленський заявляв, що Україна не має наміру залишати території, які зараз контролюють Сили оборони. Рішення щодо вільної економічної зони, за його словами, ухвалюватимуть українці.