Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Що змінилось на фронті?

Аналітики оновили карту бойових дій близько 00:05 22 грудня. За їхніми даними, Росія окупувала один населений пункт та просунулась поблизу ще чотирьох на Донеччині.

За даними ресурсу, йдеться про захоплення ворогом Званівки. Також росіяни просунулись поблизу Свято-Покровського.

Ворог окупував Званівку і просунувся біля Свято-Покровського: дивіться на карті

Крім того, ворог просунувся поблизу Свято-Покровського та Пазена на Донеччині. Також зафіксовані зміни у районі Оріхово-Василівки та Федорівки.

Просування росіян біля Пазена та Федорівки: дивіться на карті



Росія просунулась поблизу Оріхово-Василівки: дивіться на карті

Ситуація на фронті: останні новини