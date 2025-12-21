Про це в етері 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, підкресливши, що Україна наразі не втратила спроможності до ведення оборонних дій. СОУ активно протидіють ворогу на полі бою.

Яка ситуація на фронті?

Федоренко розповів, що на певних відтинках фронту, в тому числі в районі Покровська, противник суттєво переважає за своєю чисельністю і кількістю засобів для атак. З його слів, один український солдат стоїть проти 7 – 12 російських окупантів. Звісно, його підтримують інші підрозділи вогневого впливу. Командир 429-го полку наголосив, що сьогодні Сили оборони України здійснюють реальний подвиг, даючи відсіч такому потужному в ресурсах противнику.

"Ситуація максимально складна, але не треба розповідати, що "все пропало". Коли лунає теза, що фронт валиться, цим нівелюється робота тих, хто віддає найдорожче, аби була наша держава! Вони віддають свій час, здоров'я, життя. Ми стрибаємо в рази вище своєї голови", – наголосив Федоренко.

Він повідомив, що на Покровському напрямку ворог тактичних здобутків не мав. Там триває запеклий бій. Федоренко прогнозує, що саме ця битва стане однією з ключових в російсько-українській війні. На Куп'янському напрямку продовжується зачищення правобережжя від російських ДРГ. На Вовчанському відтинку ситуація складна, туди Росія підтягує додаткові сили й засоби, намагається повною мірою заволодіти містом, але зараз їй це не вдається.

Мусимо усвідомити загрози, а вони величезні. Війна не закінчиться завтра, чи через тиждень, чи на початку 2026 року. Жодних передумов для того, на жаль, немає! Росія не претендує виключно на Крим, Луганську, Донецьку, Херсонську чи Запорізьку область, справжній намір Росії – повною мірою знищити нашу державність,

– підкреслив Федоренко.

Командир 429-го полку також висловив переконання, що якщо російська армія здобуде успіхи на фронті, то у 2027 році цілком може здійснити вторгнення в ЄС, починаючи з країн Балтії та Польщі. Федоренко розповів, що був вражений тим, як Зеленського днями зустрічало керівництво Польщі.

"Мені здається, що вони там впали й вдарились головою. Ну хто вже хто, але Польща мала б пам'ятати, що таке російський чобіт на її землі, скільки людей вона втратила під впливом російської імперії! Замість того, щоб зараз об'єднатися, підсилити Україну, підіймати свою авіацію, щоб збивати БпЛА, Польща каже, щоб ми дали їй технології, а вона нам 6 літаків, мотлох, який спише", – озвучив Федоренко.

Підсумовуючи, командир 429-го полку зауважив, що, не зважаючи на те, що світ великий, сподіватись треба тільки на власні сили. Він підкреслив, що ключ до перемоги України схований не в Китаї, Росії, Європі чи США, а всередині кожного українця.

