Про це розмові з 24 Каналом розповів директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

Як Росія змогла обійти санкції?

За оцінкою експерта, війна Росії поти України не завершиться найближчим часом, ба більше – 2026 рік може стати небезпечним не лише для України, а й для країн Європи.

Починаючи з 2014 року, коли світ відповідав на агресію Росії в Україні "легкими санкціями" Кремль розподілив виробничі потужності серед своїх союзників. Так, Білорусь наростила виробництво мікроелектроніки. Впродовж тривалого часу заводи на кшталт "Інтеграла" та "Моноліту" закуповували верстати з Німеччини, США та Японії без значних обмежень через санкції до 2020-х років.

Іран запустив масове виробництво ударних безпілотників, а КНДР "врятувала російський ВПК" постачаючи артилерійські снаряди та балістичні ракети. Водночас розробляючи свої зразки.

Китай заповнив ринок дешевої електроніки для FPV-дронів, "Молній", "Ланцетів" та систем РЕБ. Індія заявила про намір виробляти "Ланцет-2".

Завдяки підтримці пострадянських країн і Туреччини Москва може виробляти більше, ніж потрібно фронту. 100% – для війни в Україні, а ще 20% на стратегічний запас для майбутніх бойових дій у Європі.

Водночас Росія повністю перейшла на воєнну економіку. Високі зарплати в ОПК, підвищене грошове забезпечення військових та виплати фінансуються коштом нафти, яка продається через тіньовий флот, а також ресурсів і золота з Африки, де раніше працював "Вагнер".

За словами Храпчинського, соціальний ефект всередині країни мінімальний.

Росіяни й раніше нормально не жили – газ є, а туалет на вулиці. Вони не відчули, що раптом стали менше отримувати. Просто гроші пішли не до олігархів, а на оборонку і на війну,

– додає експерт.

Кремль може собі дозволити тривалу війну з Україною чи країнами ЄС допоки союзники, зокрема Іран, Китай, Індія, Білорусь, частина пострадянських країн і Туреччина, забезпечують ресурси та допомагають обходити санкції.

Яким буде 2026 рік для України та світу?

Храпчинський переконаний, що 2026 рік для України та Європи буде складнішим за попередні. Це зумовлено дешевими технологічними рішеннями.

Так, дрони типу "Шахед" будуть більш керованими, з розвиненим mesh-зв'язком, здатністю передавати дані по всій території України та з можливістю додаткового оснащення для ураження цілей та захисту від перехоплення.

Крім того, комбіновані атаки, коли носій поєднується з FPV-дронами або ракетами, перестануть бути рідкісним явищем і поступово стануть стандартною практикою на полі бою.

Також Росія модернізує ракети Х-101, "Іскандер-М" та інші системи. У 2026 році вони стануть складніші для перехоплення, а їхня кількість значно зросте.

Офіцер прогнозує розширення так званих kill-зон на фронті. Тобто збільшиться дистанція застосування дронів, ракет та посилення тиску по глибині української території. Окремо він звертає увагу на гібридний тиск на Європу. За словами експерта, Росія може поєднувати використання тіньового флоту, безпілотників, фальшивих повітряних цілей і політичних інструментів, граючи на небажанні європейських суспільств жити в умовах воєнної політики.

Храпчинський наголошує, що Україні потрібна не чергова окрема ініціатива, а єдина й чітка стратегія у боротьбі проти Росії.

Чи є ще у Європи та США важелі тиску на Росію?