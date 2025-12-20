Якщо Європа та США дійсно хочуть дати Україні ресурси для перемоги над Росією на полі бою, у них є для цього можливості. Таку думку 24 Каналу висловив міжнародний юрист та колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Тафурі.

Які важелі тиску на Росію залишилися у США та Європи?

Сполучені Штати та Європа мають багато важелів тиску на Путіна. Нещодавно Вашингтон посилив санкції, додавши у список дві російські нафтові та газові компанії, що в результаті призведе до ще більших втрат доходів Кремля.

Проте можна зробити значно більше, зокрема вдарити по тіньовому флоту Росії, через який Москва продає нафту та газ, а також посилити санкції й контроль над російськими банками та фінансовими установами,

– сказав Тафурі.

За його словами, це допоможе сильніше натиснути на російську економіку та посилити тиск на Путіна, щоб змусити його до реальних компромісів. Так само є важелі тиску з військового боку. Наприклад, США не передали Збройним Силам України ракети Tomahawk, які забезпечила б Україні додаткову перевагу на полі бою.

Крім цього, слід зауважити, що США та європейські країни мають значно потужніші економіки, ніж Росія. Особливо якщо їх об'єднати.

Як Україна примушує Путіна до миру?