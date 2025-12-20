Если Европа и США действительно хотят дать Украине ресурсы для победы над Россией на поле боя, у них есть для этого возможности. Такое мнение 24 Каналу высказал международный юрист и бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Тафури.
Какие рычаги давления на Россию остались у США и Европы?
Соединенные Штаты и Европа имеют много рычагов давления на Путина. Недавно Вашингтон усилил санкции, добавив в список две российские нефтяные и газовые компании, что в результате приведет к еще большим потерям доходов Кремля.
Однако можно сделать значительно больше, в частности ударить по теневому флоту России, через который Москва продает нефть и газ, а также усилить санкции и контроль над российскими банками и финансовыми учреждениями,
– сказал Тафури.
По его словам, это поможет сильнее надавить на российскую экономику и усилить давление на Путина, чтобы заставить его к реальным компромиссам. Так же есть рычаги давления с военной стороны. Например, США не передали Вооруженным Силам Украины ракеты Tomahawk, которые обеспечили бы Украине дополнительное преимущество на поле боя.
Кроме этого, следует заметить, что США и европейские страны имеют значительно более мощные экономики, чем Россия. Особенно если их объединить.
Как Украина заставляет Путина к миру?
СБУ с помощью подводных дронов Sub Sea Baby поразила подводную лодку типа "Варшавянка", которая находилась в порту Новороссийска. В результате атаки судно получило критические повреждения и было выведено из эксплуатации.
Отдельно Силы специальных операций вместе с подразделением "Черная искра" нанесли удары по российским судам "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа" в Каспийском море. Эти корабли перевозили военные грузы и находятся под санкциями США.
Также Служба безопасности Украины нанесла удар воздушными дронами по танкеру QENDIL, который принадлежит к так называемому российскому "теневому флоту", в нейтральных водах Средиземного моря. Уникальную спецоперацию провели на расстоянии более 2 тысяч километров от Украины.