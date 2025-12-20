Об этом 24 Каналу рассказал публицист Юрий Богданов, отметив, что Путин рассчитывает, будто сможет дожать Украину и Европу. Он рассчитывает, что сложатся еще более выгодные для него условия для прекращения огня.

Какую ошибку допустил Путин?

Как отметил Богданов, Путин все больше теряет связь с реальностью. Он продолжает отрицать собственные проблемы. Диктатор уже допустил серьезную ошибку, когда не пошел на условия Трампа о прекращении войны. Путин прибегает к истерическим решениям.

Это была роковая ошибка, когда он отказался от предложения Трампа весной 2025 года. Фактически Путин мог получить все, что хотел, и еще и выпрыгнуть из войны. Но по факту мы видим, что сейчас происходит с мирным процессом. Он идет очень медленно,

– сказал Богданов.

Европа сейчас не собирается поступаться ни США, ни России. Там настроены найти финансирование для Украины на следующие годы. А это ключевой момент, кроме ВСУ, который обеспечивает постоянство нашего государства.

Путин же продолжает жить в своем мире, где он трижды захватил Купянск. У России есть определенные успехи на фронте, но параллельно с тем идут рекордные потери. Уже говорили, что Россия теряет за 2 дня столько людей, сколько СССР теряет в самый кровавый год войны в Афганистане,

– отметил Богданов.

