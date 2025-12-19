Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 каналу, что сейчас идут бои с изолированными остатками российских войск, которые вынуждены получать поставки исключительно дронами.

Смотрите также: "Чего стоять на пороге – заходи в дом": Путина зацепил визит Зеленского в Купянск

Как Силы обороны сорвали ключевой план РФ по Купянску?

Путин вкладывает миллионы в пропаганду для того, чтобы оправдывать боевые действия против Украины и чрезмерно высокие потери. Поэтому ему нужно демонстрировать, что Россия имеет какие-то достижения. Хотя и за 4 года они не смогли выполнить даже приоритетной задачи.

Купянск был определен российским оккупационным командованием как приоритетное направление, и враг планировал захватить город до 1 ноября 2024 года. Однако сейчас левобережный плацдарм удерживается Силами обороны Украины.

Конечно, мы имеем там ряд проблем. Переправы с правого на левый берег находятся под постоянным огневым контролем врага. Противник использует авиацию, ракеты, FPV-дроны на оптоволокне, артиллерию и другие огневые средства, пытаясь уничтожить,

– отметил Федоренко.

Но инженерные подразделения ВСУ постоянно восстанавливают переправы, обеспечивая непрерывную логистику, боеснабжения, эвакуацию раненых и ротацию бойцов.

Как погодные условия меняют тактику РФ на Купянском направлении?

Из-за длительных неблагоприятных погодных условий на Купянском направлении уменьшается эффективность украинской аэроразведки БпЛА. Этим пользуется враг, усиливая ударно-штурмовые действия с применением легкой бронированной техники.

"Это как ездить автомобилем: в хорошую погоду можно ехать быстрее и планировать маневры, а в тумане ориентируешься только на стоп-сигналы предыдущего авто. Так же и с беспилотниками – в неблагоприятную погоду они хуже видят, и эффективность поражения противника значительно снижается", – объяснил Федоренко.

Противник применяет легкобронированную технику, чтобы доставить максимальное количество живой силы к передней линии боевых столкновений. В дальнейшем эта пехота должна усилить позиции, перейти к ударно-штурмовым действиям.

Многочисленные штурмовые действия противника на левобережье с использованием легкобронированной техники не принесли врагу успеха. Поэтому утверждение об окружении сил обороны – это не преувеличение, а откровенная ложь,

– подчеркнул Федоренко.

Почему российские штурмы и логистика терпят неудачи под Купянском?

За последний период Силы обороны на Купянском направлении полностью выбили врага с северо-западных окраин, где он пытался скрыто концентрироваться в лесистой местности, взять под контроль украинские логистические маршруты, а также позиции подразделений огневой поддержки.

Кроме того, на северных окраинах Купянска было нейтрализовано направление, где ранее противник активно использовал инженерную трубу для переброски личного состава, провизии и техники с левого на правый берег.

Переправляя личный состав через Оскол на плавсредствах, противнику удалось инфильтрировать отдельные диверсионно-разведывательные группы в Купянск. В то же время ни в один из предыдущих периодов враг не смог полностью захватить и гарантированно контролировать ни один район города.

Главная задача – не допустить повторных штурмовых действий врага, которые могли бы восстановить его предыдущие позиции. Для этого все подразделения работают в усиленном режиме. Параллельно продолжается системная работа по дальнейшему оттеснению противника и расширению украинской операционной зоны с полным очищением ее от оккупантов,

– подчеркнул Федоренко.

Что еще известно о российской пропаганде относительно Купянска?