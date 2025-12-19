Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що зараз тривають бої з ізольованими залишками російських військ, які змушені отримувати постачання виключно дронами.

Дивіться також: "Чого стояти на порозі – заходь у дім": Путіна зачепив візит Зеленського до Куп'янська

Як Сили оборони зірвали ключовий план РФ щодо Куп’янська?

Путін вкладає мільйони в пропаганду для того, щоб виправдовувати бойові дії проти України та надмірно високі втрати. Тому йому потрібно демонструвати, що Росія має якісь здобутки. Хоча й за 4 роки вони не змогли виконати навіть пріоритетної задачі.

Куп’янськ був визначений російським окупаційним командуванням як пріоритетний напрямок, і ворог планував захопити місто до 1 листопада 2024 року. Проте наразі лівобережний плацдарм утримується Силами оборони України.

Звісно, ми маємо там ряд проблем. Переправи з правого на лівий берег перебувають під постійним вогневим контролем ворога. Противник використовує авіацію, ракети, FPV-дрони на оптоволокні, артилерію та інші вогневі засоби, намагаючись знищити,

– зазначив Федоренко.

Але інженерні підрозділи ЗСУ постійно відновлюють переправи, забезпечуючи безперервну логістику, боєпостачання, евакуацію поранених та ротацію бійців.

Як погодні умови змінюють тактику РФ на Куп’янському напрямку?

Через тривалі несприятливі погодні умови на Куп’янському напрямку зменшується ефективність української аеророзвідки БпЛА. Цим користується ворог, посилюючи ударно-штурмові дії із застосуванням легкої броньованої техніки.

"Це як їздити автомобілем: у хорошу погоду можна їхати швидше та планувати маневри, а в тумані орієнтуєшся лише на стоп-сигнали попереднього авто. Так само й з безпілотниками – у несприятливу погоду вони гірше бачать, і ефективність ураження противника значно знижується", – пояснив Федоренко.

Противник застосовує легкоброньовану техніку, щоб доставити максимальну кількість живої сили до передньої лінії бойових зіткнень. Надалі ця піхота має посилити позиції, перейти до ударно-штурмових дій.

Численні штурмові дії противника на лівобережжі з використанням легкоброньованої техніки не принесли ворогу успіху. Тому твердження про оточення сил оборони – це не перебільшення, а відверта брехня,

– наголосив Федоренко.

Чому російські штурми та логістика зазнають невдач під Куп’янськом?

За останній період Сили оборони на Куп’янському напрямку повністю вибили ворога із північно-західних околиць, де він намагався приховано концентруватися в лісистій місцевості, взяти під контроль українські логістичні маршрути, а також позиції підрозділів вогневої підтримки.

Крім того, на північних околицях Куп’янська було нейтралізовано напрямок, де раніше противник активно використовував інженерну трубу для перекидання особового складу, провізії та техніки з лівого на правий берег.

Переправляючи особовий склад через Оскіл на плавзасобах, противнику вдалося інфільтрувати окремі диверсійно-розвідувальні групи в Куп’янськ. Водночас у жоден із попередніх періодів ворог не зміг повністю захопити та гарантовано контролювати жоден район міста.

Головне завдання – не допустити повторних штурмових дій ворога, які могли б відновити його попередні позиції. Для цього всі підрозділи працюють у посиленому режимі. Паралельно триває системна робота з подальшого відтискання противника та розширення української операційної зони з повним очищенням її від окупантів,

– підкреслив Федоренко.

Що ще відомо про російську пропаганду щодо Куп'янська?