Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Запутались в версиях: военный обозреватель объяснил растерянность в РФ после подрыва "Варшавянки"
Какие потери россиян на 19 декабря?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 194 520 (+1 220) человек,
- танков – 11 433 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 768 (+10);
- артиллерийских систем – 35 250 (+18);
- РСЗО – 1 574 (+1);
- средств ПВО – 1 263 (+0);
- самолетов – 432 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 92 124 (+426);
- крылатых ракет – 4 073 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 591 (+111);
- специальной техники – 4 027 (+0).
Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ
Где Силы обороны больше всего уничтожали врага?
В ночь на 17 декабря на временно оккупированной Луганщине воины ССО Украины поразили полевой артиллерийский склад россиян. Уничтожить технику врага, расположенную в селе Новоборовицы удалось с помощью ударных БпЛА FP-2.
За прошедшие сутки успешную операцию против врага осуществила СБУ. С помощью беспилотников на аэродроме Бельбек в Крыму уничтожили российский самолет МиГ-31 и системы ПВО – "Небо-СВУ", "Панцирь-С2" и РЛС 92Н6.
Также в Крыму под удар попала еще одна радиолокационная станция, в Запорожской области защитники ударили по складу горюче-смазочных материалов, а в Донецкой области уничтожен склад вражеских БпЛА и место сосредоточения живой силы.