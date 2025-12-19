Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Запутались в версиях: военный обозреватель объяснил растерянность в РФ после подрыва "Варшавянки"

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:



Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ

В ночь на 17 декабря на временно оккупированной Луганщине воины ССО Украины поразили полевой артиллерийский склад россиян. Уничтожить технику врага, расположенную в селе Новоборовицы удалось с помощью ударных БпЛА FP-2.

За прошедшие сутки успешную операцию против врага осуществила СБУ. С помощью беспилотников на аэродроме Бельбек в Крыму уничтожили российский самолет МиГ-31 и системы ПВО – "Небо-СВУ", "Панцирь-С2" и РЛС 92Н6.