Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:



Скільки солдатів і техніки втратила Росія / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У ніч на 17 грудня на тимчасово окупованій Луганщині воїни ССО України уразили польовий артилерійський склад росіян. Знищити техніку ворога, розташовану в селі Новоборовиці вдалося за допомогою ударних БпЛА FP-2.

Минулої доби успішну операцію проти ворога здійснила СБУ. За допомогою безпілотників на аеродромі Бельбек в Криму знищили російський літак МіГ-31 і системи ППО – "Небо-СВУ", "Панцир-С2" та РЛС 92Н6.