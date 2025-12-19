Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Заплутались у версіях: військовий оглядач пояснив розгубленість у РФ після підриву "Варшавянки"
Які втрати росіян на 19 грудня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 194 520 (+1 220) осіб,
- танків – 11 433 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 768 (+10);
- артилерійських систем – 35 250 (+18);
- РСЗВ – 1 574 (+1);
- засобів ППО – 1 263 (+0);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 124 (+426);
- крилатих ракет – 4 073 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 591 (+111);
- спеціальної техніки – 4 027 (+0).
Скільки солдатів і техніки втратила Росія / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Де Сили оборони найбільше знищували ворога?
У ніч на 17 грудня на тимчасово окупованій Луганщині воїни ССО України уразили польовий артилерійський склад росіян. Знищити техніку ворога, розташовану в селі Новоборовиці вдалося за допомогою ударних БпЛА FP-2.
Минулої доби успішну операцію проти ворога здійснила СБУ. За допомогою безпілотників на аеродромі Бельбек в Криму знищили російський літак МіГ-31 і системи ППО – "Небо-СВУ", "Панцир-С2" та РЛС 92Н6.
Також у Криму під удар потрапила ще однак радіолокаційна станція, в Запорізькій області оборонці вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів, а на Донеччині знищено склад ворожих БпЛА та місце зосередження живої сили.