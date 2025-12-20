Про це 24 Каналу розповів публіцист Юрій Богданов, зауваживши, що Путін розраховує, ніби зможе дотиснути Україну та Європу. Він розраховує, що складуться ще вигідніші для нього умови для припинення вогню.

Якою помилки припустився Путін?

Як наголосив Богданов, Путін все більше втрачає зв'язок з реальністю. Він продовжує заперечувати власні проблеми. Диктатор вже припустився серйозної помилки, коли не пішов на умови Трампа щодо припинення війни. Путін вдається до істеричних рішень.

Це була фатальна помилка, коли він відмовився від пропозиції Трампа навесні 2025 року. Фактично Путін міг отримати все, що хотів, та ще й вистрибнути з війни. Але по факту ми бачимо, що зараз відбувається з мирним процесом. Він йде дуже повільно,

– сказав Богданов.

Європа зараз не збирається поступати ні США, ні Росії. Там налаштовані знайти фінансування для України на наступні роки. А це ключовий момент, окрім ЗСУ, який забезпечує сталість нашої держави.

Путін ж продовжує жити у своєму світі, де він тричі захопив Куп'янськ. У Росії є певні успіхи на фронті, але паралельно з тим йдуть рекордні втрати. Вже говорили, що Росія втрачає за 2 дні стільки людей, скільки СРСР втрачає в найкривавіший рік війни в Афганістані,

– зазначив Богданов.

