Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Как Россия смогла обойти санкции?

По оценке эксперта, война России против Украины не завершится в ближайшее время, более того – 2026 год может стать опасным не только для Украины, но и для стран Европы.

Начиная с 2014 года, когда мир отвечал на агрессию России в Украине "легкими санкциями" Кремль распределил производственные мощности среди своих союзников. Так, Беларусь нарастила производство микроэлектроники. В течение длительного времени заводы вроде "Интеграла" и "Монолита" закупали станки из Германии, США и Японии без значительных ограничений из-за санкций до 2020-х годов.

Иран запустил массовое производство ударных беспилотников, а КНДР "спасла российский ВПК" поставляя артиллерийские снаряды и баллистические ракеты. Одновременно разрабатывая свои образцы.

Китай заполнил рынок дешевой электроники для FPV-дронов, "Молний", "Ланцетов" и систем РЭБ. Индия заявила о намерении производить "Ланцет-2".

Благодаря поддержке постсоветских стран и Турции Москва может производить больше, чем нужно фронту. 100% – для войны в Украине, а еще 20% на стратегический запас для будущих боевых действий в Европе.

В то же время Россия полностью перешла на военную экономику. Высокие зарплаты в ОПК, повышенное денежное обеспечение военных и выплаты финансируются за счет нефти, которая продается через теневой флот, а также ресурсов и золота из Африки, где раньше работал "Вагнер".

По словам Храпчинского, социальный эффект внутри страны минимальный.

Россияне и раньше нормально не жили – газ есть, а туалет на улице. Они не почувствовали, что вдруг стали меньше получать. Просто деньги пошли не к олигархам, а на оборонку и на войну,

– добавляет эксперт.

Кремль может себе позволить длительную войну с Украиной или странами ЕС пока союзники, в частности Иран, Китай, Индия, Беларусь, часть постсоветских стран и Турция, обеспечивают ресурсы и помогают обходить санкции.

Каким будет 2026 год для Украины и мира?

Храпчинский убежден, что 2026 год для Украины и Европы будет сложнее предыдущих. Это обусловлено дешевыми технологическими решениями.

Так, дроны типа "Шахед" будут более управляемыми, с развитой mesh-связью, способностью передавать данные по всей территории Украины и с возможностью дополнительного оснащения для поражения целей и защиты от перехвата.

Кроме того, комбинированные атаки, когда носитель сочетается с FPV-дронами или ракетами, перестанут быть редким явлением и постепенно станут стандартной практикой на поле боя.

Также Россия модернизирует ракеты Х-101, "Искандер-М" и другие системы. В 2026 году они станут сложнее для перехвата, а их количество значительно возрастет.

Офицер прогнозирует расширение так называемых kill-зон на фронте. То есть увеличится дистанция применения дронов, ракет и усиление давления по глубине украинской территории. Отдельно он обращает внимание на гибридное давление на Европу. По словам эксперта, Россия может сочетать использование теневого флота, беспилотников, фальшивых воздушных целей и политических инструментов, играя на нежелании европейских обществ жить в условиях военной политики.

Храпчинский отмечает, что Украине нужна не очередная отдельная инициатива, а единая и четкая стратегия в борьбе против России.

Есть ли еще у Европы и США рычаги давления на Россию?