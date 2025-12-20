Відповідну заяву під час спілкування із журналістами у суботу, 20 грудня, зробив президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про вимогу залишити території?

На думку українського президента, стосовно питання територій найбільш справедливим варіантом залишається те, щоб "стояти там, де стоїмо" у разі перемир'я або досягнення мирної угоди для закінчення війни.

Тобто "рускі", що стосується Донбасу, будуть стояти на тимчасово окупованій частині наших Донецької й Луганської областей. І повертати такі території ми можемо тільки дипломатичним шляхом. А ми будемо стояти й жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада,

– заявив він.

За його словами, це принципова позиція Києва, оскільки для нас важливо, щоб "українська влада контролювала ту частину Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо". Він додав, що такий підхід вважатиме справедливим.

"Хоча, якщо чесно, "рускі" на нашій землі – це в принципі несправедливо, але це компромісне на сьогодні рішення. Росія ультимативно вимагає, щоб українська армія вийшла з території Донецької області", – додав він.

Які перешкоди є?

Володимир Зеленський зазначив, що пояснював американській стороні про те, що вихід з наразі контрольованих українськими силами територій насамперед суперечить Конституції та бажанню громадян України.

"Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а російська армія залишається, а наша армія виходить. Тому що ми не віримо, що така "вільна економічна зона" буде в безпеці", – наголосив український президент.

