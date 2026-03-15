Деталі інциденту повідомили в НАБУ. Там розповіли й про затриманого.
Що відомо про випадок?
Підставою для затримання співробітника НАБУ нібито стала інформація про проживання його батьків на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.
При цьому в НАБУ зауважують, що перед вступом на посаду цей фахівець успішно подолав повний цикл перевірок, зокрема тестування на поліграфі, організоване Управлінням внутрішнього контролю Бюро.
Під час цих процедур окремо досліджувалися ризики щодо його можливих контактів або взаємодії з представниками країни-агресора чи колаборантами.
Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження,
– підкреслили в бюро.
Там продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту й пообіцяли надати деталі згодом.
Яка передісторія?
У липні 2025 року на тлі загострення ситуації з функціонуванням антикорупційних органів в Україні президент Зеленський наголошував, що ця система має працювати без російського впливу, а НАБУ та САП мають бути "очищені".
Зеленський також підкреслював, що давно відкриті справи мають бути розслідувані. Він також наголосив, що важливо захистити інформацію від росіян і забезпечити прозору справедливість для суспільства.
Зазначимо, що подібні затримання відбувалися й раніше. Влітку минулого року співробітники СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора провели близько 70 обшуків, пов'язаних із працівниками НАБУ.
Тоді в СБУ повідомили про затримання одного зі співробітників НАБУ, якого підозрювали в роботі на російську спецслужбу, та оголосили йому підозру. Водночас у НАБУ заявили, що інформацію від керівництва СБУ про можливі ризики щодо цього працівника вони отримали ще у серпні 2023 року. Пізніше, за словами бюро, у СБУ повідомили про відсутність доказів його причетності.