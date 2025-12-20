Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час розмови із журналістами.

До теми Зеленський перелічив 3 найважчі питання на переговорах і сказав, що буде нова зустріч зі США

Що сказав Зеленський про наміри Європи у переговорах?

Володимир Зеленський зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон порушував питання, що Європа буде робити, якщо не вдасться США зупинити Росію.

Я йому сказав і ще раз повторюю відверто, треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка, і є союзники європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це сильний союз і треба боротися в ньому,
– сказав український лідер.

Глава держави визнав, що якщо не вийде, то безумовно всі будуть думати про інші варіанти та інший формат. Але треба поборотися та здійснювати тиск на Росію у форматі союзу США та країни Європи.

Які країни можуть зупинити Росію, якщо не США?

  • Володимир Зеленський заявив, що США мають силу зупинити війну Росії проти України. Однак країна не єдина, хто здатен це зробити.

  • Президент зазначив, що країни Близького Сходу, коаліція з Європи, Канади та Японії, а також Китай також могли б зупинити Росію. Хоча у США у цьому стосунку більше шансів.

  • Окрім того, Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують тристоронню зустріч Україна – США – Росія. Глава держави не впевнений у нових результатах, однак готовий підтримати формат, якщо він принесе користь.