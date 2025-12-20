Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час розмови із журналістами.

Що сказав Зеленський про наміри Європи у переговорах?

Володимир Зеленський зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон порушував питання, що Європа буде робити, якщо не вдасться США зупинити Росію.

Я йому сказав і ще раз повторюю відверто, треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка, і є союзники європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це сильний союз і треба боротися в ньому,

– сказав український лідер.

Глава держави визнав, що якщо не вийде, то безумовно всі будуть думати про інші варіанти та інший формат. Але треба поборотися та здійснювати тиск на Росію у форматі союзу США та країни Європи.

Які країни можуть зупинити Росію, якщо не США?