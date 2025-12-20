Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час розмови із журналістами.

До теми Російський посланець Дмитрієв прибув до Маямі для мирних переговорів: туди прямує і Трамп

Які країни можуть зупинити Росію від ведення війни?

Володимир Зеленський заявив, що сила зупинити Росію є у Сполучених Штатів та безпосередньо у президента Дональда Трампа.

Я вважаю, що ми не повинні шукати альтернативу Сполученим Штатам, бо альтернативи всі під питанням, чи зможуть вони це зробити. Якщо чесно, я вважаю, що це повинна бути дипломатичною перемогою Сполучених Штатів, а не поразкою. І тому треба зупинити Путіна,

– пояснив президент.

Водночас глава держави підкреслив, що зупинити Росію, ймовірно, можуть також країни Близького Сходу, а також коаліція з Європи, Канади та Японії. Хоча Зеленський підкреслив, що шансів для цього у Вашингтону все ж більше.

"І ще, напевно, Китай би міг. Але ми точно не бачимо ніякого бажання від Китаю закінчити цю війну", – резюмував Зеленський.

До речі, експосадовець Держдепу США Девід Тафурі заявив в етері 24 Каналу, що США та Європа мають значні важелі тиску на Росію, щоб та припинила війну в Україні. Йдеться про посилення санкцій та вплив на економіку.

Як зараз просувається питання переговорів?