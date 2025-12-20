Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время разговора с журналистами.

Какие страны могут остановить Россию от ведения войны?

Владимир Зеленский заявил, что сила остановить Россию есть у Соединенных Штатов и непосредственно у президента Дональда Трампа.

Я считаю, что мы не должны искать альтернативу Соединенным Штатам, потому что альтернативы все под вопросом, смогут ли они это сделать. Если честно, я считаю, что это должна быть дипломатической победой Соединенных Штатов, а не поражением. И поэтому надо остановить Путина,

– объяснил президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что остановить Россию, вероятно, могут также страны Ближнего Востока, а также коалиция из Европы, Канады и Японии. Хотя Зеленский подчеркнул, что шансов для этого у Вашингтона все же больше.

"И еще, наверное, Китай бы мог. Но мы точно не видим никакого желания от Китая закончить эту войну", – резюмировал Зеленский.

Кстати, экс-чиновник Госдепа США Дэвид Тафури заявил в эфире 24 Канала, что США и Европа имеют значительные рычаги давления на Россию, чтобы та прекратила войну в Украине. Речь идет об усилении санкций и влияние на экономику.

Как сейчас продвигается вопрос переговоров?