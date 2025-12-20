Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро.

Что рассказал Зеленский о формате переговоров, что предложили США?

Владимир Зеленский отметил, что секретарь СНБО Рустем Умеров 19 декабря имел встречу с американскими представителями в США, однако всех деталей относительно этих переговоров он еще не знает. В то же время американцы будут иметь также отдельные переговоры с российской стороной.

Президент подчеркнул, что от американских переговорщиков прозвучало предложение о новом формате переговоров.

Они предложили такой формат, насколько я понимаю: Украина, Америка, Россия, и, наверное, Европа, и наверное Европа

– сказал Зеленский.

По словам главы государства, логично, что европейские представители обязательно должны присутствовать на переговорах такого масштаба.

Но, как отметил президент, такую встречу логично делать после того, как будет понятен потенциальный результат встречи в формате Украина – Америка, которая уже прошла.

"То есть мы будем понимать, есть там позитив или нет позитива, и будем понимать и отталкиваться именно от этого. Безусловно, перед этим наша команда свяжется со мной, расскажут мне результат первого диалога, и мы поймем, что делать с продолжением", – отметил украинский лидер.

