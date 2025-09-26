Этим союзником является никто иной, как Украина. Об этом пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион, передает 24 Канал.

Что для Европы означают последние заявления Трампа?

В посте президента США за 23 сентября говорится о том, что Киев при поддержке ЕС способен вернуть все утраченные территории. Это заявление означает, что Дональд Трамп хочет избежать ответственности за любые последствия войны в Украине и переложить ее на европейцев.

Трамп уже давно сократил помощь Украине, сделав США только наблюдателем и поставщиком оружия. Политик закрыл Украине дорогу в НАТО, расстелил перед военным преступником Путиным "красную дорожку", и почти "промолчал" появление российских дронов в воздушном пространстве нескольких стран НАТО.

Хотя позже президент США призвал членов Альянса сбивать российские дроны и самолеты, он отказался ответить, поддержит ли союзников в случае, если после этого произойдет эскалация.

Колумнист отмечает, что в новых заявлениях Трампа есть что-то положительное для Европы и Украины. Его попытки "покорить" Путина наконец завершены.

Украина и ее союзники теперь могут начать строить стратегию, полагаясь только на собственные ресурсы. "Хотя вероятность того, что европейские лидеры или республиканцы в Конгрессе смогут заставить Трампа наказать Путина, существует, ее не следует закладывать в расчеты на будущее", – считает Чемпион.

Что делать Европе и Украине после "выхода" США из конфликта?

Колумнист очертил дальнейший план действий союзников. По его мнению, Европе срочно нужно найти способ использовать все замороженные активы России. Иначе политически будет невозможно заполнить финансовый пробел, оставленный после выхода США из конфликта.

Эксперт считает, что Европа должна изменить отношение к Украине. Она должна воспринимать Киев не только как потребителя, но и как поставщика оборонных возможностей. Европейская индустрия вооружений должна интегрироваться с украинской, особенно в области дронов и обмена данными с фронта.

Последние заявления Трампа показали, что США больше не является главным военным союзником, на которого Европа может положиться в защите от России. Теперь такой опорой для Европы является Украина – с более 700 000 военных и крупнейшей и самой современной индустрией дронов в мире, способной мгновенно реагировать на действия России,

– подчеркнул эксперт.

Украина имеет эффективное производство вооружений, которого не хватает Европе. Она имеет готовность бороться, которой тоже не хватает большинству европейских стран после десятилетий веры, что споры между государствами решают законы, а не оружие. Неспособность НАТО быстро и эффективно реагировать на дроны России в польском, румынском и датском воздушном пространстве показывает, что Альянс еще не готов противостоять этой угрозе.

Чемпион не уверен, что Украина может победить без США. Но перспектива не такая безнадежная, как некоторые считают. "Стоимость, которую Россия платит кровью и ресурсами за каждый квадратный километр украинской территории, не может длиться вечно и объясняется только ее амбициями изменить всю карту безопасности Европы", – подчеркнул он.

