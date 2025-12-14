Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевского ОГА Виталия Кима и Суспильне.

Почему в Николаеве будет блэкаут и останется без воды?

В 11:22 Виталий Ким написал, что через 30 минут весь город Николаев будет отключен от электроснабжения. Отключение продлится примерно 30 – 60 минут.

Ликвидируем последствия вчерашних российских обстрелов. Работаем,

– отметил Ким.

Также, по информации ГКП "Николаевводоканал", в результате отключения электроэнергии с 11:45 прекращено водоснабжение по всему городу. С восстановлением электроснабжения вода снова появится в домах.

Где еще в Украине были проблемы со светом из-за вражеских атак?