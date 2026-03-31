Об этом в эксклюзивном интервью каналу "Є ПИТАННЯ" сообщил главный детектив по делу "Мидас" Александр Абакумов.

Инициировало ли НАБУ экстрадицию Тимура Миндича?

Детектив НАБУ заявил, что соответствующие документы по экстрадиции Тимура Миндича из Израиля были переданы в Офис Генерального прокурора две недели назад.

По состоянию на 31 марта Генпрокуратура не подписала ходатайство. В то же время следователи НАБУ надеются на подписание документа в ближайшее время.

В то же время Абакумов объяснил, что Израиль является очень сложной страной для выполнения экстрадиции.

Для того, чтобы экстрадировать человека из Израиля – соответствующие органы должны передать фактически материалы всего уголовного производства,

– добавил детектив.

По словам Абакумова, детективы подготовили и перевели на иврит значительный объем материалов по делу "Мидас", включая доказательства, подтверждающие обоснованность подозрения Миндичу и, вероятно, Цукерману.

Детектив выразил надежду, что генпрокурор в ближайшее время подпишет соответствующее ходатайство, одновременно отметив, что его задержка может быть связана с рядом процедур в ОГП по проверке и обоснованности решения самого генерального прокурора.

Собственно, продолжительность подписания документов на экстрадицию Офисом генпрокурора зависит от объемов материалов и доступности генерального прокурора.

После подписания документов прокурором детективы НАБУ непосредственно свяжутся с израильской стороной по выполнению этого запроса,

– добавил Абакумов.

24 Канал пытается получить комментарий от пресс-службы Офиса Генерального прокурора относительно подписания документов на экстрадицию Тимура Миндича.

