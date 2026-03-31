Про це в ексклюзивному інтерв'ю каналу "Є ПИТАННЯ" повідомив головний детектив у справі "Мідас" Олександр Абакумов.

Чи ініціювало НАБУ екстрадицію Тимура Міндіча?

Детектив НАБУ заявив, що відповідні документи щодо екстрадиції Тимура Міндіча з Ізраїлю було передало до Офісу генерального прокурора два тижні тому.

Станом на 31 березня генпрокурор не підписав клопотання. Водночас слідчі НАБУ сподіваються на підписання документа найближчим часом.

Водночас Абакумов пояснив, що Ізраїль є дуже складною країною для виконання екстрадиції.

Для того, аби екстрадіювати людину з Ізраїлю – відповідні органи мають передати фактично матеріали усього кримінального провадження,

– додав детектив.

За словами Абакумова, детективи підготували та переклали на іврит значний обсяг матеріалів щодо справи "Мідас", включно із доказами, що підтверджують обґрунтованість підозри Міндічу та, імовірно, Цукерману.

Детектив висловив сподівання, що генпрокурор найближчим часом підпише відповідне клопотання, водночас зауваживши, що його затримка може бути пов'язана із низкою процедур в ОГП щодо перевірки та обґрунтованості рішення самого генерального прокурора.

Власне, тривалість підписання документів на екстрадицію Офісом генпрокурора залежить від обсягів матеріалів та доступності генерального прокурора.

Після підписання документів прокурором детективи НАБУ безпосередньо зв'яжуться із ізраїльською стороною щодо виконання цього запиту,

– додав Абакумов.

24 Канал намагається отримати коментар від пресслужби Офісу генерального прокурора щодо підписання документів на екстрадицію Тимура Міндіча.

Що відомо про втечу Тимура Міндіча до Ізраїлю?