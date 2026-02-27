Народний депутат Олексій Гончаренко додзвонився до Тимура Міндіча, якого підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері.

Гончаренко очолює Тимчасову слідчу комісію ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства, зокрема в антикорупційній політиці. Нардеп запросив Міндіча доєднатися до засідання ТСК щодо справи "Мідас" онлайн.

Міндіч зазначив, що йому цікаво було б послухати засідання ТСК, а також є, що сказати депутатам. Також бізнесмен заявив, що підтримує те, що робить НАБУ. Він не проти розслідування і перевірки якихось фактів. Але проти обвинувачень до суду, каже колишній співвласник студії "Квартал-95".

Я друг президента. Це єдиний мій гріх на сьогодні. До мене підвищена увага,

– заявив Міндіч.

13 листопада президент Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана через підозри у "відмиванні" грошей у справі щодо розкрадання в Енергоатомі. Також були припущення, що їх могли позбавити громадянства.

Сам Міндіч сказав, що не розуміє, за що проти нього ввели санкції, адже його ще не засудили. Щодо українського громадянства, то бізнесмен не знає, чи відібрали його в нього.

Попри це, Міндіч наголосив, що йому пощастило мати такого друга, як Володимир Зеленський. Він назвав президента прекрасною людиною, сказав, що вважає його патріотом країни та поважає як лідера.

Окремо бізнесмен поскаржився, що його не допускають на судові засідання ВАКС онлайн. Каже, що двічі відмовили.

Міндіч переконує, що він не переховується. Він нібито вимушений бути в Ізраїлі, бо немає "чесного розслідування".

Я сьогодні б приїхав в Україну, отримав підозру і навіть сів би у в'язницю, якби би була чесна застава,

– переконує підозрюваний.

Він впевнений, що йому призначуть такий розмір застави, який він ніколи не збере.

До слова, раніше журналіст "Української правди" Михайло Ткач знайшов Міндіча в Ізраїлі. Той заявив, що справа проти нього – це насамперед "медіаатака", і що близько 90% резонансу створили ЗМІ.

Міндіч підтвердив, що знайомий із секретарем РНБО Рустем Умєров та ексміністром Герман Галущенко, але запевнив, що не давав їм жодних вказівок. Він також зазначив, що його "призначили винуватим" і що йому приписують речі, до яких він не має стосунку.

