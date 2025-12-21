Про це пише 24 Канал із посиланням на "Українську правду".

Удень 21 грудня журналісти "Української правди" оприлюднили фото бізнесмена Тимура Міндіча. Повідомляють, що він зараз перебуває в Ізраїлі.

ЗМІ зафільмували Міндіча / Фото "Української правди"

Журналісти зазначили, що деталі оприлюднять згодом.

Нагадаємо, що 10 листопада НАБУ і САП провели масштабну операцію "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики. До злочинної організації були залучені високопосадовці. Зокрема, правоохоронці повідомили про обшуки у бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, ексміністра енергетики та міністра юстицій Германа Галущенка та на підприємстві "Енергоатом".

Вже 22 листопада Тимура Міндіча та Олександра Цукермана оголосили в міжнародний розшук. Фігуранти справи володіють значними активами, які перевищують їхні офіційні доходи. Зокрема, сім'я Міндічів має у власності значну кількість нерухомості в Києві, а інші фігуранти купували дорогі активи, часто через пов'язаних осіб або компанії.