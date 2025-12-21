Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Днем 21 декабря журналисты "Украинской правды" обнародовали фото бизнесмена Тимура Миндича. Сообщают, что он сейчас находится в Израиле.

СМИ сняли Миндича / Фото "Украинской правды"

Журналисты отметили, что детали обнародуют позже.

Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. К преступной организации были привлечены высокопоставленные чиновники. В частности, правоохранители сообщили об обысках у бизнесмена и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко и на предприятии "Энергоатом".

Уже 22 ноября Тимура Миндича и Александра Цукермана объявили в международный розыск. Фигуранты дела обладают значительными активами, которые превышают их официальные доходы. В частности, семья Миндичей имеет в собственности значительное количество недвижимости в Киеве, а другие фигуранты покупали дорогие активы, часто через связанных лиц или компании.