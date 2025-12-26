Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

Як відреагував Міндіч на скандал щодо нього?

За його словами, справа проти нього отримала великий медійний резонанс, зокрема завдяки УП, і "медійний кейс" нібито становить у всій справі близько 90%. Водночас юридичний аспект він коментувати відмовився.

"А медійний, ну що я можу сказати? Це, мені здається, крута робота ваша і всіх інших хлопців, крутий сценарій, крута медіаатака за останні роки, тобто медіа сьогодні зробило весь образ і все", – заявив бізнесмен.

Міндіч також підтвердив, що знайомий і спілкувався із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та колишнім главою Міненерго та Мін'юсту Германом Галущенком, але, мовляв, ніколи не давав їм жодних вказівок.

Мене призначили винуватим. І сьогодні до мене все, що хочете: сьогодні, ну, мільйон речей до мене приписують, там, де не те що я не був, а й не знаю. Усі, які до мене приписують – це все приписані речі,

– заявив він.

Стосовно контактів з українським президентом Володимиром Зеленським, Тимур Міндіч заявив, що спілкувався з ним досить давно і рідко з моменту його обрання на посаду президента, і що вони не підтримують зв'язок.

Що цьому передувало?