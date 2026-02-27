Народный депутат Алексей Гончаренко дозвонился до Тимура Миндича, которого подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме в энергетической сфере.

Что наговорил организатор схем в "Энергоатоме"?

Гончаренко возглавляет Временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства, в частности в антикоррупционной политике. Нардеп пригласил Миндича присоединиться к заседанию ВСК по делу "Мидас" онлайн.

Миндич отметил, что ему интересно было бы послушать заседание ВСК, а также есть, что сказать депутатам. Также бизнесмен заявил, что поддерживает то, что делает НАБУ. Он не против расследования и проверки каких-то фактов. Но против обвинений до суда, говорит бывший совладелец студии "Квартал-95".

Я друг президента. Это единственный мой грех на сегодня. Ко мне повышенное внимание,

– заявил Миндич.

13 ноября президент Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана из-за подозрений в "отмывании" денег по делу о хищении в Энергоатоме. Также были предположения, что их могли лишить гражданства.

Сам Миндич сказал, что не понимает, за что против него ввели санкции, ведь его еще не осудили. Относительно украинского гражданства, то бизнесмен не знает, отобрали ли его у него.

Несмотря на это, Миндич отметил, что ему повезло иметь такого друга, как Владимир Зеленский. Он назвал президента прекрасным человеком, сказал, что считает его патриотом страны и уважает как лидера.

Отдельно бизнесмен пожаловался, что его не допускают на судебные заседания ВАКС онлайн. Говорит, что дважды отказали.

Миндич убеждает, что он не скрывается. Он якобы вынужден быть в Израиле, потому что нет "честного расследования".

Я сегодня бы приехал в Украину, получил подозрение и даже сел бы в тюрьму, если бы был честный залог,

– убеждает подозреваемый.

Он уверен, что ему назначат такой размер залога, который он никогда не соберет.

К слову, ранее журналист "Украинской правды" Михаил Ткач нашел Миндича в Израиле. Тот заявил, что дело против него – это прежде всего "медиаатака", и что около 90% резонанса создали СМИ.

Миндич подтвердил, что знаком с секретарем СНБО Рустем Умеровым и экс-министром Германом Галущенко, но заверил, что не давал им никаких указаний. Он также отметил, что его "назначили виноватым" и что ему приписывают вещи, к которым он не имеет отношения.

Что известно о деле "Мидас"?