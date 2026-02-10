В частности, готовят обращение и в Израиль. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в видео "Новости.LIVE"

Смотрите также Совсем не на службе: где сейчас Ермак и чем занимается

Как продвигается расследование дела?

По словам Кривоноса, НАБУ направит экстрадиционные запросы в страны в отношении подозреваемых по делу "Мидас". Планируется это после завершения необходимых досудебных процедур.

Мы сотрудничаем с более около десятью различными юрисдикциями, в том числе ЕС, по получению по запросам на международную правовую помощь сведений о финансовых транзакциях, счетов и имущества,

– добавил директор НАБУ.

Как отметил глава Бюро, он не анонсирует новых подозрений в отношении фигурантов дела, но ожидает новых деталей. Если они все же будут, тогда НАБУ будет коммуницировать об этом с обществом.

В то же время Кривонос подчеркнул, что "это точно не точка" в этом деле и расследование не завершено. Новые детали обнародуют тогда, когда это станет процессуально возможным.

Разыскивали ли уже фигурантов "Мидас"?