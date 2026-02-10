В частности, готовят обращение и в Израиль. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в видео "Новости.LIVE"
Как продвигается расследование дела?
По словам Кривоноса, НАБУ направит экстрадиционные запросы в страны в отношении подозреваемых по делу "Мидас". Планируется это после завершения необходимых досудебных процедур.
Мы сотрудничаем с более около десятью различными юрисдикциями, в том числе ЕС, по получению по запросам на международную правовую помощь сведений о финансовых транзакциях, счетов и имущества,
– добавил директор НАБУ.
Как отметил глава Бюро, он не анонсирует новых подозрений в отношении фигурантов дела, но ожидает новых деталей. Если они все же будут, тогда НАБУ будет коммуницировать об этом с обществом.
В то же время Кривонос подчеркнул, что "это точно не точка" в этом деле и расследование не завершено. Новые детали обнародуют тогда, когда это станет процессуально возможным.
Разыскивали ли уже фигурантов "Мидас"?
Журналисты "Украинской правды" нашли нескольких подозреваемых в коррупции в энергетическом секторе. По их данным, Тимур Миндич заявил, что не планирует возвращаться в Украину. Более того, он назвал дело против себя "манипуляцией".
По данным СМИ, Миндич находится в Израиле и старается не привлекать к себе внимания.
Также НАБУ и САП сообщали, что обратились в Интерпол для розыска Тимура Миндича и Александра Цукермана. В то же время тогда информации о "красной карточке" на сайте Интерпола не было.